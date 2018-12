Ancora una volta Gregoire Defrel ha messo lo zampino in una vittoria della Sampdoria. Il settimo gol stagionale dell'attaccante francese è servito per ristabilire la parità nel match con la Spal, ed è arrivato in collaborazione con Jankto: "Mi piace attaccare gli spazi in questo modo. Jankto è stato bravo a darmi quel pallone e son riuscito a fare gol. Ci siamo un po’ spenti dopo la rete della Spal, ma abbiamo saputo fare un buon secondo tempo" ha detto l'attaccante in zona mista, come riporta Sampnews24.com. "Sapevamo che fossero una buona squadra, organizzata, ma abbiamo lavorato bene questa settimana per affrontare la partita esaudendo le richieste del mister".



L'obiettivo adesso è fissato sul Milan: "Adesso iniziano le partite ancora più belle, proveremo ad andare il più lontano possibile". Nel frattempo, la Samp affronterà la Lazio: "Sono una grande squadra, da domani guarderemo video e lavoreremo sodo. L’importante sarà recuperare bene le energie per prepararci al meglio alla partita". Gara che per lui, ex Roma, potrebbe essere letta come un derby. Defrel però non è di questo avviso: "No no, non penso a queste cose. Ormai ho la testa qua e devo fare il bene della Sampdoria. Con Kownacki mi son trovato bene - conclude Defrel - secondo me ha fatto una grande partita e aveva bisogno di fare gol per ritrovare fiducia. Se continua così ne farà tanti altri".