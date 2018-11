La Sampdoria è tornata immediatamente al lavoro post derby, perchè nel mirino della squadra di Giampaolo c'è l'importante match di sabato sera contro il Bologna. Sarà l'occasione giusta per riprendere quel ruolino di marcia che aveva incantato i tifosi ad inizio stagione, in un incontro alla portata della truppa blucerchiata. Qualche dubbio invece lo suscitavano le condizioni di Gregoire Defrel e Riccardo Saponara.



L'attaccante francese ha lasciato il campo nel derby ad inizio gara. In molti hanno trattenuto il fiato, vedendo il calciatore ex Roma lasciare il campo zoppicando, ma alla fine il problema dovrebbe limitarsi ad una forte botta ricevuta all'altezza della coscia sinistra. Si tratterebbe di un infortunio doloroso sul momento, tanto da condizionare la sua prestazione e costringerlo a lasciare il campo, ma non abbastanza grave da obbligare la punta a saltare il match con il Sassuolo. Situazione simile anche per Saponara, acciaccato per un problema alla caviglia. La Samp è sempre molto attenta alle valutazioni in merito alle condizioni del trequartista, ma anche lui dovrebbe recuperare per la prossima partita al Ferraris.