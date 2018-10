La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica a San Siro. Nell'allenamento di oggi Jankto è tornato a lavorare in gruppo, mentre Regini ha continuato (anche sul campo) il proprio iter di recupero agonistico.



Domani, sabato, i blucerchiati sosterranno una seduta mattutina al termine della quale, alle ore 12.45, Marco Giampaolo parlerà in conferenza stampa. L'allenatore ha un paio di dubbi per la formazione anti-Milan: l'ex di turno Saponara è in vantaggio su Gaston Ramirez come trequartista, invece Caprari è pronto ad affiancare Quagliarella in attacco se Defrel non dovesse recuperare dal problema muscolare.