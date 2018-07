Gregoire Defrel, neo attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente stagione, la prima per lui in blucerchiato.



Queste le sue dichiarazioni: "È stato difficile l'anno scorso per me, non voglio cercare alibi, sono un po' incazzato e voglio tornare ad essere come quello di prima. A Cesena già giocavamo con due punte e un trequartista e speriamo qui di fare belle cose. Da Eusebio Di Francesco ho imparato tanto e ora voglio apprendere altrettanto da Giampaolo. Voglio arrivare in doppia cifra, il massimo dei gol fatti è stato 12 e voglio battere questo record. Centrare l'Europa? Per la squadra che abbiamo si può fare".