Con i suoi gol e la sua corsa continua è stato il grande trascinatore della Sampdoria in queste prime partite. E dire che in estate Gregoire Defrel era stato accolto con una vena di scetticismo dai tifosi blucerchiati, che si chiedevano i motivi della cessione di un beniamino della Sud come Zapata per acquistare un calciatore che in carriera, tolto un anno di grazia, non aveva mai segnato più di 10 gol, e che era reduce da un'esperienza tutt'altro che indimenticabile alla Roma.



Oggi invece Defrel ha conquistato tutti a Genova. Merito di un avvio indimenticabile, e a rendersene conto è lo stesso giocatore: "​Meglio non avrei potuto iniziare, mi sento benissimo e forse non sono mai stato meglio" ha detto proprio Defrel, come riporta Il Secolo XIX. "Segnare qui non è difficile se hai una squadra come la mia e un compagno d'attacco come Quagliarella che con i suoi 4 assist è il primo assistman dell'attuale Serie A".



Ora però la Samp si ritrova davanti l'ostacolo Atalanta, guidata proprio da quel Duvan Zapata che in estate si è sentito 'scaricato' dal club. "Con l'ambiente e il mister mi sono trovato benissimo, il club invece non ha fatto nulla per trattenermi, segno che non puntava su di me" ha detto recentemente il colombiano. Segno che un po' di dente avvelenato Zapata ce lo avrà. Defrel però non ha paura dell'Atalanta: "A Bergamo vogliamo confermare il momento d'oro" conclude l'attaccante francese, dando anche una buona notizia in merito all'infortunio: "Ho superato il problema alla caviglia e sto benissimo".