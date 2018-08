Uno dei giocatori più attesi della Sampdoria al battesimo del campionato contro l'Udinese era certamente Gregoire Defrel. Eppure la prestazione dell'attaccante blucerchiato, come quella di quasi tutti i compagni, è stata piuttosto evanescente. L'unico squillo l'attaccante lo ha regalato nella ripresa, con un gran sinistro che ha centrato il palo: "Ho puntato Nuytinck, ho visto che avevo spazio per tirare, è partita bene poi la palla ha toccato il palo. Peccato" ha raccontato il giocatore a Samp TV.



Secondo l'ex giocatore della Roma, a trasfigurare la Samp all'intervallo sarebbe stato mister Giampaolo: "Il primo tempo è stato difficile, ma è stata brava anche all’Udinese a metterci in difficoltà con le ripartenze. Nell’intervallo il mister ci ha parlato e nel secondo abbiamo fatto decisamente meglio, abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiare ma purtroppo non è bastato".



Defrel sa di poter dare di più alla manovra doriana, anche a causa di una condizione fisica non ancora impeccabile: "Sto entrando nei meccanismi, anche se mi manca ancora qualcosa dal punto di vista fisico e tattico" spiega il numero 92 blucerchiato. "Con i compagni mi trovo alla grande, noi ultimi arrivati dobbiamo lavorare ma ci stiamo integrando. Ci sono tanti giocatori nuovi: sono convinto che siamo una buona squadra e che faremo bene" conclude la punta francese.