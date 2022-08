Rischia di complicarsi la pista Gregoire Defrel per la Sampdoria. L'infortunio di ieri di Domenico Berardi, sostituito durante il secondo tempo della gara contro il Milan proprio dal francese, potrebbe sollevare alcuni dubbi nel Sassuolo circa la partenza del giocatore.



Inoltre, la società neroverde non sembra intenzionata a fare sconti: gli emiliani chiedono 3 milioni di euro per il cartellino della punta, la Samp invece vorrebbe imbastire l'operazione Defrel in prestito con diritto di riscatto. Occhio anche all'ingaggio dell'ex Roma: il giocatore classe 1991 guadagna molto, e dovrebbe abbassare il suo stipendio per rientrare nei parametri blucerchiati.