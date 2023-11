I risultati utili delle ultime giornate hanno risvegliato l'orgoglio e i sogni della Sampdoria, nonostante la situazione in classifica tutt'altro che rosea. I giocatori blucerchiati non nascondono quella che è la reale ambizione dei calciatori doriani, il ritorno in Serie A, nonostante le difficoltà vissute sino ad oggi. Ad esempio, l'esterno Fabio Depaoli ammette chiaramente di puntare al ritorno nel massimo campionato da subito: "La Serie A è stata l’obiettivo fin in dall’inizio. Siamo partiti male ma ci siamo ritrovati e vogliamo fare punti per riprendere il cammino" ha detto a Sky Sport.



Nessuna pressione giocare a Marassi per l'ex Verona: "Giocare in Serie B con la maglia della Sampdoria non è un peso ma un onore vestire questi colori. Dobbiamo mettere in campo la passione che i tifosi ci trasmettono. La serie B è un campionato più fisico e meno tattico rispetto alla Serie A. Le gare sono più dure - conclude - ma mi sono subito abituato"