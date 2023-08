Mister Pirlo dà grande importanza al ruolo e ai compiti dei terzini. In quest'ottica, sta convincendo nel precampionato della Sampdoria Fabio Depaoli. L'esterno era chiacchierato in ottica mercato, si parlava anche di una sua possibile partenza, ma in realtà la situazione potrebbe essere un po' diversa.



Le sue prestazioni sino ad oggi sono state interessanti tanto è vero che secondo Sampnews24.com i blucerchiati starebbero meditando di farlo rimanere a Genova. Se non dovessero arrivare offerte realmente vantaggiose per il giocatore, quindi, Depaoli potrebbe essere il terzino destro della Samp 2023-2024. Oltretutto, l'ex Verona ha il contratto in scadenza nel 2024: da Corte Lambruschini starebbero meditando di offrirgli un rinnovo, magari con un piccolo ritocco verso il basso dello stipendio per farlo rientrare nei parametri.