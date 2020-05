Fabio Depaoli, esterno della Sampdoria, ha raccontato in una diretta social: "Le Serie TV? Ho finito tutto, non c’è più niente sulla lista. Il Professore della Casa di Carta? Da noi è Quagliarella. Dobbiamo dargli la palla e ci pensa lui. Ci fidiamo di lui, lo cerchiamo molto spesso in attacco. È il nostro punto di riferimento importante. Risata alla Denver? Linetty, è contagioso. Lui è forte ai videogiochi, vince a tutto. Taglio alla Tokyo? Jankto, lo vedrei bene. È un po’ pazzo come lei".