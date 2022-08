La Salernitana valuta Bronn (Metz), lo svincolato Fiamozzi (ex Empoli) e intensifica i contatti con la Sampdoria per l'esterno destro Depaoli, candidato a prendere il posto di Mazzocchi (piace pure a Monza e Verona), in trattativa con lo Spezia in cambio del centrocampista Maggiore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in attacco occhi su Pavlidis (AZ Alkmaar) e Diallo (Strasburgo). Intanto Cremonese e Palermo affiancano la Sampdoria nella corsa al centrocampista bosniaco dell'Ascoli, Dario Saric.