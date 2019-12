La partita con il Parma è ancora da giocare, ma a Genova, sponda Sampdoria, in tanti cominciano ad allungare l'occhio anche sul derby della Lanterna. Il pensiero inevitabilmente ha sfiorato anche i giocatori e lo staff sanitario blucerchiato, alle prese con i tanti infortuni che hanno martoriato la squadra nell'ultimo periodo. Una delle situazioni da valutare con più attenzione è quella sulla fascia destra, dove attualmente sono indisponibili sia Bereszynski che Depaoli.



Il polacco rientrerà certamente nel 2020, mentre è diverso il discorso relativo al terzino ex Chievo. In questi giorni a Bogliasco i medici blucerchiati stanno facendo il possibile per riavere l'esterno in vista della sfida con i rossoblù. Depaoli ha iniziato con le prime corsette sul campo, e nei prossimi giorni si valuteranno meglio le sue reali possibilità di recupero per Genoa-Samp.