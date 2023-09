La Sampdoria ha depositato ieri il contratto di Pajtim Kasami. In serata, il club blucerchiato ha presentato l'accordo firmato con il calciatore ex Palermo, svincolato e che si stava allenando da una settimana agli ordini di Andrea Pirlo. Lo stesso allenatore sarebbe stato convinto dalla buona condizione del giocatore, che potrebbe quindi essere a disposizione già per la partita con il Cittadella.



Kasami ha firmato con la Sampdoria un contratto annuale, ma dovrebbe essere inserita nell'accordo anche un'opzione per il secondo anno. A breve la società ufficializzerà l'arrivo del classe 1992, che andrà a rimpolpare il reparto mediano della formazione genovese.