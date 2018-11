Le porte girevoli nell'attacco della Sampdoria hanno appena iniziato a movimentare il mercato blucerchiato. Si sa già adesso che a gennaio i blucerchiati cercheranno una punta da affiancare a Quagliarella e Defrel, cedendo contestualmente il giovane Kownacki, ma non si sa ancora su chi ricadrà la scelta di Corte Lambruschini. I primi due nomi circolati a Genova, quelli di Mattia Destro e Manolo Gabbiadini, in queste ore sembrano aver perso quota per due differenti motivi.



Il profilo del centravanti finito ai margini del Bologna stando a Il Secolo XIX non convincerebbe pienamente tutta la dirigenza della Samp. Il discorso Gabbiadini è decisamente più legato alla questione economica. La Sampdoria ha un tesoretto da circa 10 milioni da investire a gennaio, ma per l'attaccante del Southampton il club inglese chiede quasi il doppio. Inoltre, nelle ultime partite Gabbiadini pare aver scalato le classifiche di gradimento all'interno dello spogliatoio dei Saints, e anche il tecnico Hughes pare meno deciso a cederlo.