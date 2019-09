Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha parlato al microfono di Dazn al termine della partita persa contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto benissimo nei primi 20', dove abbiamo creato non concedendo niente, poi ci siamo complicati la vita. Abbiamo sbagliato tanto, loro erano aggressivi. Poi hanno trovato il gol, l'espulsione ha cambiato le sorti anche se siamo stati bravi a rimanere in partita. A livello tattico potevamo fare meglio, ci siamo abbassati un po' troppo".



SU CHIESA E RIBERY - "Non solo a noi, la forza è quando hai due attaccanti così e riesci a gestirli bene. In alcuni momenti ci siamo riusciti, in altri no. Se andiamo a guardare la partita sembra che abbia giocato solo la Fiorentina, anche noi abbiamo fatto qualcosa e abbiamo avuto un buon avvio. Abbiamo fatto bene anche all'inizio del secondo tempo, ma non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco prima dell'espulsione".



LA SQUADRA CI HA SEMPRE CREDUTO - "Sì, ma deve farlo di più. Dobbiamo essere più bravi a capire i momenti e cercare di fare qualcosa di più osando, il desiderio deve essere quello di riprendere le partite nonostante l'inferiorità".



SU GABBIADINI - "Aveva un fastidio, mi ha chiesto il cambio. Sono giocatori che magari lo scorso anno hanno giocato com meno continuità, poi non avevo Quagliarella al meglio, mi auguro di recuperarlo contro l'Inter".