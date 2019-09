E' già vigilia di campionato per la Sampdoria e per mister Di Francesco, che riflette sulla formazione da opporre domani alla Fiorentina. La società ha deciso di mandare la squadra in ritiro a Coverciano, e si è trattato di una scelta condivisa con il mister blucerchiato: "A​bbiamo scelto di andare prima a Coverciano per recuperare meglio le energie e preparare meglio la partita. Ci permetterà di fare valutazioni e ricompattarci ancora di più" ha spiegato l'allenatore al canale ufficiale della società. "Potrebbero cambiare gli interpreti rispetto al Torino, ma non deve cambiare l’atteggiamento".



Dalla gara di domenica sono arrivate tante buone indicazioni: "Mi è piaciuta la voglia di rimanere in partita, la squadra non si è mai allungata. Ho visto tanta applicazione" ha spiegato Di Francesco. "L’equilibrio ci ha portato a vincere contro il Torino, deve sempre rimanere tale". Di fronte alla Samp, la Fiorentina dell'ex compagno del mister (ed ex blucerchiato) Montella: "La Fiorentina ha raccolto meno di quello che meritava. Montella è un fratello e un amico, abbiamo vissuto gioie e dolori. Siamo cresciuti insieme a Empoli. A Roma abbiamo vinto uno scudetto, siamo stati per due anni in camera assieme" aggiunge il tecnico.



"La vittoria con il Torino deve essere un punto di partenza per l'atteggiamento" conclude il mister "e lo ritroviamo anche negli allenamenti. Per questo motivo, non soltanto durante le partite, ma pure in settimana non dobbiamo mai più sbagliare l'approccio"