Arrivano importanti indicazioni dall'amichevole con la Pro Patria per mister Di Francesco. La Sampdoria ha battuto con un rotondo 4-0 la formazione di Serie C, e l'allenatore ha trovato alcune importanti indicazioni nel successo blucerchiato: "La squadra mi è piaciuta, ha cercato di riportare in campo quello che abbiamo provato in questi giorni. È normale che i giocatori fuori ruolo abbiamo faticato di più, ma dal punto di vista dell’applicazione sono davvero contento". Importanti inidizi anche su quello che sarà il ruolo di Gabbiadini: "Va valutato come attaccante esterno e devo dire che lo sta facendo con grandissima qualità" ha spiegato Di Francesco. "Deve migliorare in alcuni movimenti, ma ha la volontà di farlo".



"Il percorso di crescita deve continuare, ma a mio modo di vedere è a buon punto" ha proseguito il tecnico ex Roma, come riporta Sampnews24.com. "Mi sono meravigliato perché pensavo ci volesse più tempo, invece vedo grande applicazione e la cosa fondamentale è che i ragazzi credano in quello che propongo. Quagliarella deve mettere a frutto la sua conoscenza e crescere fisicamente. Ha un’età diversa dagli altri e sto cercando di aiutarlo nel minutaggio, sceglie lui i tempi di gioco a seconda di come si sente. Si muove bene e ha grande qualità".



Non poteva mancare anche un passaggio sul mercato: "Siamo alla ricerca di innesti di qualità, che nelle partite può fare la differenza. Nei prossimi giorni vedremo, ci sono tante squadre che stanno cercando di rinforzarsi e il mercato è ancora lungo. Verre? Vedremo, magari qualcuno può avere il desiderio di andare a giocare" conclude l'allenatore.