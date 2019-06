Iniziano a delinearsi le linee guida della nuova Sampdoria, specialmente per quanto riguarda il mercato in entrata. Il summit di mercato di oggi in casa blucerchiata, dopo l'incontro tra il direttore sportivo Carlo Osti e il probabile allenatore Eusebio Di Francesco, ha prodotto il primo nome per quanto riguarda la difesa.



Secondo Sky Sport si tratterebbe del difensore del Milan Cristian Zapata, in scadenza di contratto con i rossoneri. Zapata sarebbe una precisa richiesta dell'ex mister della Roma, che gradirebbe poter allenare il difensore colombiano classe 1986.