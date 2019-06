Tempo sino a sabato:è questo l'esito dell'incontro tra la Sampdoria e Eusebio Di Francesco, candidato numero uno alla panchina doriana. Nel lungo colloquio di ieri tra Osti e il tecnico però non sarebbe stato affrontato l'argomento economico, per volere dello stesso allenatore. L'ex giallorosso avrebbe infatti chiesto prima di conoscere il progetto e il programma tecnico della Samp. Il ragionamento fatto da Di Francesco si incentra proprio su questo aspetto: se il programma della Samp lo dovesse convincere, discutere l'ingaggio non si rivelerebbe un problema, nonostante le pretese economiche importanti.



Il Doria nel frattempo si mantiene cauto, senza fare percentuali e anzi evitando di parlare di intesa o mancato assenso. La Samp non vuole illudersi, ma da Corte Lambruschini si definiscono ottimisti - seppur con tutti i condizionali del caso - in merito alla buona riuscita. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica in caso di risposta negativa di Di Francesco però la Samp non virerebbe su Pioli, più defilato, bensì su Fabio Liverani, un profilo che stuzzica Ferrero.