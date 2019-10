Eusebio Di Francesco è sempre più a rischio esonero. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Verona, la posizione dell’allenatore della Samp è sempre più in bilico. Sono 6 le sconfitte nelle prime 7 giornate di Serie A, mai la società blucerchiata aveva fatto così male nella massima divisione italiana. Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, a Sky Sport ha fatto capire l’ormai imminente addio: “Valuteremo cosa fare per Di Francesco, per il bene di tutti, quello della Sampdoria e dell’allenatore. Se ci saranno decisioni, ve lo comunicheremo. Io credo che in questa squadra ci sia tanto Giampaolo ancora e un po’ di Eusebio, vediamo cosa succede”.



IL SOSTITUTO - Come riportato da Sky Sport, l’esonero è vicino e si aspetta solo la decisione finale del presidente Ferrero. In pole per la sostituzione di Di Francesco c’è Stefano Pioli, che però ha avuto anche contatti col Genoa e vuole aspettare il risultato del posticipo tra Genoa e Milan. L’alternativa è Beppe Iachini: per lui sarebbe un ritorno, dopo l’esperienza nella stagione 2011/2012 con la Sampdoria appena retrocessa in B. Una terza pista porta a Claudio Ranieri, ancora senza squadra dopo l'avventura a Roma. Seguiranno aggiornamenti già nelle prossime ore sulla panchina della Samp.