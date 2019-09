Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha parlato della sconfitta rimediata dalla Sampdoria contro il Sassuolo: ''Obiettivamente è stata una partita difficile. Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nella prima mezz'ora, ma, alla prima distrazione, abbiamo preso gol. Dopodiché ne abbiamo preso uno dietro l'altro e non siamo più stato mentalmente in partita. L'espulsione, poi, non ci ha aiutato. Sono preoccupato dal fatto che siamo una squadra senza molto equilibrio".



RIGONI - "Dovrebbe essere in arrivo. Quello che mi preme, però, è che venga fatta chiarezza societaria, così da poter lavorare in un certo modo e prendere una certa direzione".



PROBLEMI - "Stiamo lavorando a livello psicologico perché se per mezz'ora giochiamo in un certo modo e poi, al primo episodio sfavorevole, crolliamo non va bene. Dobbiamo lavorarci e lo faremo per migliorare quest'aspetto''.