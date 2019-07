Nuovo cambio di programma per Massimo Ferrero, alla prese con il calciomercato della Sampdoria ma soprattutto con la vicenda del possibile acquisto del Palermo. Oggi il patron doriano era atteso nel ritiro di Ponte di Legno, ma quasi certamente Ferrero non salirà per raggiungere la squadra.



Il numero uno di Corte Lambruschini rimarrà a Roma, in attesa dell'esito del bando. Due sono le versioni che circolano in queste ore in merito al mancato arrivo del presidente in ritiro. La prima ipotesi è legata allo sciopero generale dei trasporti, che avrebbe reso complicato il viaggio verso la Val Camonica. C'è però anche un'altra opzione: Ferrero potrebbe anche aver optato per questa scelta in modo tale da evitare una contestazione da parte dei tifosi presenti in ritiro che sembrava inevitabile.