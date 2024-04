Sampdoria, difesa acciaccata, ma disponibile: Piccini e Murru hanno lavorato a parte, su Facundo...

La, negli ultimi tempi, sta finalmente rimpolpando i ranghi a disposizione di mister Pirlo. Dopo lunghi mesi conditi da assenze, infortuni e acciacchi vari, il club blucerchiato sta pian piano recuperando alcuni effettivi cruciali per le rotazioni e le alternative del tecnico. Attualmente il reparto dove sussistono più punti interrogativi è la difesa. Tre in particolare sono i giocatori osservati speciali, ossiaIl difensore uruguaiano ieri ha concluso anzitempo la sessione di allenamento a causa di una. Le sue condizioni però non preoccupano particolarmente la Samp. Facundo dovrebbe essere regolarmente convocabile per Palermo, così come Nicola Murru e Cristiano Piccini, anche se entrambi sembrano essere non al meglio. Sia l'ex Cagliari che l'ex Atalanta nella seduta di allenamento di ieri hanno lavorato a parte. Per oggi però è atteso il rientro in gruppo.

Murru aveva sostituito Facundo nella partita con la Ternana ma ieri ha svolto una seduta differenziata, idem Piccini - rientrato proprio lunedì dopo un'assenza di quasi un mese - che aveva accusato alcuninello scampolo di gara disputato la sera di Pasquetta. Tutti e due però verranno convocati, anche se la sensazione è che possano partire dalla panchina, anche perché Pirlo pare orientato a riproporre il terzetto Facundo Gonzalez-Ghilardi-Leoni visto sino ad oggi.