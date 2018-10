Tonelli e Andersen meglio di Ramos, Piqué e Thiago Silva? Murru e Bereszynski meglio di Marcelo e Jordi Alba? Ecco, magari non allarghiamoci, è ovviamente una provocazione, anche se per il momento i numeri dicono questo. Dopo un mese e mezzo di campionato, Audero ha subito meno gol di Courtois, di Buffon e De Gea, e questo invece è un dato di fatto. Merito della strepitosa difesa organizzata da mister Giampaolo, che con la sua Sampdoria vince e convince in Serie A. E lo fa con una solidità disarmante.



I blucerchiati sono la squadra che ha subito meno reti in Serie A. La porta blucerchiata si è gonfiata soltanto in quattro occasioni: il Doria ha preso gol soltanto da Udinese, Fiorentina, Inter e Spal, mentre la Juve (che ha la seconda miglior difesa della Serie A) si è vista superare cinque volte. La statistica della Samp però è impressionante anche se viene raffrontata con i primi cinque campionati europei: tra Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, soltanto due squadre hanno fatto meglio dei blucerchiati, il Manchester City e il Liverpool, fermi a 3 reti incassate. A 4 gol al passivo c'è anche l'Atletico Madrid, mentre società come Barcellona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e Paris Saint Germain hanno fatto peggio del Doria. Oddio, per la verità in Europa ci sarebbe anche la Feirense a 3: gioca nel campionato portoghese, e ha un match in meno. Ma considerando la 'top five' dei campionati più importanti, risulta evidente il lavoro fatto da Giampaolo su questa formazione.



Merito di Audero, certo, e delle grandi prestazioni di Tonelli, Colley e Andersen, ma non bisogna dimenticarsi la grande crescita di Murru e la solidità di Bereszynski. Inoltre, il filtro fatto dal centrocampo blucerchiato ha dato un contributo fondamentale per ottenere una statistica che non sarà certo da prendere come oro colato, ma che rende l'idea di quale è stata la trasformazione della Samp in questa estate.