Con il passare del tempo, il coinvolgimento di Massimo Ferrero nella Sampdoria continua a diminuire. Le sue azioni in particolare stanno subendo una diluizione costante, automatica dopo ogni conversione di obbligazioni in aumento di capitale, conforme al POC.

Secondo Il Secolo XIX la sua quota azionaria è scesa dal 48,29% al 21%, e nei prossimi mesi è destinata a calare ulteriormente.



Contestualmente, prosegue la causa avanzata dalla Sampdoria, tramite la sua controllante Blucerchiati, nei confronti della società del Viperetta Sport Spettacolo Holding. Manfredi stando al quotidiano ha richiesto un risarcimento danni di 5 milioni di euro: questa sarebbe la cifra che quantificherebbe le perdite del club nel periodo di calciomercato estivo, dovute alle azioni intraprese dall'ex presidente. Lo studio legale Dla Piper, che rappresenta Manfredi, attende che gli avvocati di Massimo Ferrero si costituiscano in risposta alla citazione, con la scadenza fissata per il 12 gennaio.