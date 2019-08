Giornata impegnativa per la cordata catalizzata da Gianluca Vialli, che si è resa protagonista di un blitz a Genova per visitare le strutture della Sampdoria. L'ex bomber, insieme ai miliardari Jamie Dinan e Alex Knaster, in serata ha cenato in un ristorante del capoluogo e questa mattina è stato immortalato a Bogliasco in visita al centro sportivo blucerchiato.



Logicamente ieri sera Dinan è stato preso d'assalto da cronisti e tifosi, rilasciando alcune dichiarazioni: "​Amo Genova e amo il calcio ma non c’è ancora niente di sicuro. Penso che tutti amino le squadre in Serie A e sono felice di essere in questa fantastica città. Il presidente Ferrero è impegnato con la campagna trasferimenti, e quindi è molto occupato. Ma io sono felice di aver visto questa splendida città e questo fantastico posto” ha detto ai media, come riporta Sampdorianews.net.



Dinan poi ha aggiunto il suo messaggio ai tifosi: "Posso solo dire che sono fortunati a vivere in un paese e in una città così bella. Rivedermi allo stadio? Forse…” Prima di salire sul taxi insieme a Knaster, Zanetton e Vialli, il presidente si è lanciato anche nella sua prima parola in italiano, un semplice: "Grazie".