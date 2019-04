La Sampdoria è chiamata ad una partita fondamentale questa sera con il Torino, e tutte le attenzioni del mondo blucerchiato sono concentrate sulla gara che può indirizzare la stagione della truppa di Marco Giampaolo. Parallelamente però proseguono sempre i negoziati per la possibile cessione del club, con il gruppo guidato da Jamie Dinan e Alex Knaster che avrebbe già scelto la sua strada.



Secondo Il Corriere dello Sport ci sarebbe già una nuova offerta, preparata dal gruppo Vialli, che potrebbe essere consegnata all'advisor Mediobanca già da domani. Si tratterebbe di una proposta più corposa rispetto a quella confezionata qualche tempo fa, al momento del primo contatto. Proprio Dinan e Knaster, fondatori dei fondi York Capital e Pamplona Capital Management, avrebbero deciso di alzare l'asticella e anticipare i tempi rispetto alla scadenza di metà aprile, che viene ritenuta la data ultima per chiudere l''affare, in un senso o nell'altro. Vialli, nel frattempo, è a Londra in attesa della chiamata giusta.



Attenzione però perchè anche l'altro fondo interessato, Aquilor, sta studiando l'operazione Sampdoria e potrebbe presentare un'offerta nei prossimi giorni. La settimana in corso, comunque, sembra poter essere decisiva per capire quale sarà il futuro blucerchiato.