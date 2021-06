Il candidato forte per la panchina della Sampdoria, nelle ultime ore, sembra essere rimasto Alessio Dionisi. Il tecnico dell'Empoli ha scavalcato tutti nella corsa al blucerchiato, ma sussiste ancora un problema per il momento insormontabile, legato all'indennizzo richiesto dal patron azzurro Corsi, dal momento che Dionisi ha ancora un anno di contratto. Ovviamente Ferrero, piuttosto chiaro in merito, non vuole pagare la cifra richiesta, e questo fatto rischia di generare uno stallo.



Secondo Il Secolo XIX Corsi avrebbe dato un ultimatum al suo allenatore: il patron toscano avrebbe dato tempo al mister sino al week end per decidere cosa fare. Il numero uno dell'Empoli avrebbe anche fatto sapere di essere disposto a tenere fermo l'allenatore per l'anno di contratto residuo. Dionisi oltretutto non è nuovo alla richiesta di cessare anticipatamente il suo rapporto con i club. Aveva fatto lo stesso con Imolese prima e Venezia poi.