La prima scelta di Alessio Dionisi è la Sampdoria. L'allenatore ormai sembra aver rotto definitivamente con l’Empoli e con l’ambiente. Difficile pensare che il tecnico possa rimanere con queste prospettive ma Corsi, avendo l'allenatore ancora sotto contratto, non vuole lasciarlo andare gratis.



Dionisi, per convincere il patron, secondo Il Secolo XIX avrebbe proposto la rinuncia alle ultime quattro mensilità, permettendo così all'Empoli un risparmio di circa 300 mila euro. Corsi però vuole una cifra più alta: il numero uno azzurro pretende che anche la Sampdoria faccia la sua parte, per poter arrivare alla fumata bianca.