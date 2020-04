Parallelamente alla questione del taglio degli stipendi dei giocatori della, per il momento rispedita al mittente da parte dei calciatori blucerchiati, da Corte Lambruschini sono alle prese anche con altre situazioni piuttosto delicate.Una riguarda la ripresa degli allenamenti, prevista per inizio maggio e che dovrà sottostare a varie norme igieniche, l'altra invece coinvolge i dipendenti della società. Secondo Il Secolo XIX la Samp, che ha tenuto un presidio minimo nei suoi centri incentivando dove possibile lo smart working, ha comunque messo in. La Samp però coprirà autonomamente la fetta di stipendio che resta fuori dall'istituto.