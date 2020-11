Ieri sera, nel corso della puntata di Tiki Taka su Mediaset, si è svolto un battibecco tra l'attuale attaccante dell'Udinese Stefano Okaka e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il rapporto tra i due non è mai stato particolarmente idilliaco, già dall'addio burrascoso del centravanti al club blucerchiato. Ieri sera l'ex Roma ha commentato così il suo addio alla Samp: "​Devo dire due cose a Ferrero… Alla Sampdoria ho fatto bene, poi sono successe cose che non ci hanno fatto lasciare in maniera positiva. Spero che vada avanti con questo grande club".



Prontamente è arrivata la risposta piccata del Viperetta: "​Parla, dimmi cosa devi chiarire" ha ribattuto Ferrero, come riporta Sampnews24.com. "Non rispettavo le scadenze degli stipendi? Non diciamo cazzate. Io pago, e pure bene".