Nella settimana del Coronavirus, anche la Sampdoria è stata coinvolta dalle norme antibatteriche volte a minimizzare il rischio per i calciatori blucerchiati. ​L'emergenza sanitaria non ha creato particolari problemi alla squadra, che si è allenata regolarmente, così come la Primavera. Sono andate in scena anche tutte le riunioni tecniche in sala video. Ridotte le presenze extra squadra al Mugnaini ma questa, ricorda Il Secolo XIX, è una scelta del presidente Ferrero, che vorrebbe favorire la concentrazione dei blucerchiati.



Le uniche piccole differenze sono legate ad alcuni particolari minori. Nel centro sportivo sono stati installati alcuni dispenser di antibatterico, mentre la notte sono stati igienizzati gli spogliatoi. La Sampdoria ha inoltre cancellato la consueta conferenza stampa dell'anti-vigilia di Claudio Ranieri.