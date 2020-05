Il centro sportivo dellaoggi ha accolto nuovamente calciatori e staff, tornati per una sorta di 'ripresa' in quello che può essere letto come un tentativo di normalità per la squadra blucerchiata. Quello che si sono trovati davanti i giocatori, però, era unprofondamente rinnovato, adattato alla vicenda Coronavirus.Intanto per cominciare, gli spogliatoi ora sono diventati tre, divisi in maniera piuttosto curiosa . I giocatori potranno quindi decidere se farsi la doccia in luogo, oppure a casa A Bogliasco inoltre sono stati installate ovunqueche consentono agli atleti di bere senza appoggiare le labbra.Grande attenzione verrà posta sul lavaggio degli indumenti: secondo Il Secolo XIX è stata acquistata dalla società unda mettere sottovuoto e a disposizione per il giorno successivo.