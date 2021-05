Situazione complessa, quella che coinvolge il responsabile dello scouting della Sampdoria Riccardo Pecini e il possibile rinnovo di contratto del dirigente. L'accordo tra Pecini e Corte Lambruschini infatti scade a giugno, e sul tavolo per il momento non è ancora stata depositata la proposta economica.



Ad oggi, secondo Tuttosport, si parla soltanto di progetto e di prospettive. In programma nei prossimi giorni ci sarebbe anche un nuovo incontro, ma secondo il quotidiano le parti sono in questo momento abbastanza distanti. In caso Pecini non dovesse ricevere le rassicurazioni richieste, potrebbe lasciare la Samp a fine stagione. La questione economica non è l'aspetto che pesa sul rinnovo. Piuttosto si tratta dell'incertezza legata al futuro del mercato, e ai margini di manovra che verrebbero concessi allo scout blucerchiato