Esordio da titolare ancora rimandato per i due acquisti della Sampdoria in questa sessione estiva. In vista della partita con l'Atalanta, Giampaolo dovrà fare la conta dei giocatori disponibili e difficilmente impiegherà dal primo minuto Gonzalo Villar e Filip Djuricic.



Entrambi i giocatori si sono allenati a parte, hanno sostenuto poche sedute con il gruppo e secondo La Repubblica non verranno scelti come titolari per la prima stagionale. Tutti e due i calciatori andranno in panchina, anche se è facile ipotizzare un impiego a gara in corso quantomeno per Djuricic.