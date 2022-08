Filip Djuricic, tornato alla Sampdoria dopo la fine dell'esperienza col Sassuolo.



"Sono molto emozionato, non pensavo di poter tornare a vestire la maglia più bella del mondo. Quando è arrivata l'offerta l'ho subito accettata a prescindere dalle altre, voglio lasciare un'immagine migliore di me qua. E' stata una decisione facile. Ora sono più esperto, ho giocato ad alti livelli col Sassuolo. Con il mister i rapporti sono ottimi. Ho parlato con Caputo, spero che riusciremo a ripetere ciò che abbiamo fatto in neroverde".