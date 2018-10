Il futuro dell'ormai ex blucerchiato Dodò è sempre più lontano dalla Sampdoria. Si sapeva da tempo che il club di Corte Lambruschini era alla ricerca di una sistemazione per il brasiliano, e nello scorso gennaio la società di Ferrero ha trovato una sistemazione per il calciatore, ossia il Santos. Con i bianconeri Dodò si è ripreso, tanto è vero che molte squadre brasiliane si sono attivate per assicurarselo in vista della prossima finestra di mercato.



Flamengo e Corinthians si sono mosse per il terzino, ma la volontà di Dodò sembra essere quella di proseguire con il Santos. A confessarlo è stato lui stesso: "Come detto all'inizio di quest'anno, mi piacerebbe restare. Ci siederemo a fine anno e vedremo quale sarà il modo migliore per rimanere" ha detto a gazetaesportiva.com. "Più importante del rinnovo è che il Santos si qualifichi per la Libertadores. È l'obiettivo primario del momento. Voglio pensare al gruppo, alla posizione che è ancora raggiungibile. Quando la classifica sarà chiara, penseremo al rinnovo. Continuiamo a sognare". Il Santos dal canto suo ha annunciato più volte di voler riscattare il giocatore ex Inter e Roma: alla Samp andranno circa 2 milioni di euro.