Saranno giornate piuttosto impegnative per lo staff dirigenziale della Samporia, impegnato in alcuni faccia a faccia significativi tra campo, mercato e possibili acquirenti. Oggi a Milano c’è l’assemblea di Lega, e Ferrero e Romei parteciperanno. Però, oltre alle varie riunioni con procuratori e banche, sarebbero stati fissati un paio di incontri con fondi con i potenziali compratori. Già domani sarebbe sull’agenda di Corte Lambruschini uno degli ormai consueti viaggi a Londra, nonostante le numerose (e logiche) smentite arrivate recentemente.



Il gruppo legato a Gianluca Vialli starebbe infatti per presentare la prima offerta a Ferrero, e secondo Il Secolo XIX sarebbe l’indiziato numero uno a partecipare ad un primo meeting. Il fondo rappresentato dall’ex bomber attualmente pare quello in vantaggio sugli altri gruppi interessati, perché porta avanti ormai da un anno i contatti con il Doria e la sua presenza ad oggi certifica la sua solidità e la sua credibilità. Il secondo summit in programma invece la Samp dovrebbe metterlo in scena con il fondo inglese con base a Londra già citato negli scorsi mesi, momentaneamente ‘congelato’ mentre la Samp porta avanti i discorsi con Vialli. Stando al quotidiano in questi giorni si potrebbe arrivare alla selezione della controparte con cui portare avanti la trattativa, da chiudere eventualmente entro la fine della stagione. Sullo sfondo invece resta anche una cordata italiana descritta come ‘solida’. Il tutto mentre Ferrero ieri ha ribadito quanto già espresso sabato in conferenza stampa: “A giugno la Samp sarà ancora mia”. Un concetto ripetuto anche ieri: “Vedrete”, ha detto al Ferraris. E i tifosi restano alla finestra.