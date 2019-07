Possibile svolta per la cessione della Sampdoria. Il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, infatti, ha dichiarato negli ultimi giorni di essere intenzionato a vendere il club ligure per acquistare il Palermo. Secondo quanto riporta l'Ansa, nella giornata di domani è previsto un incontro a Londra tra lo stesso Ferrero e Gianluca Vialli. La trattativa, inoltre, sarebbe già in una fase avanzata: i due avrebbero lavorato a fari spenti nelle ultime settimane, arrivando ad un accordo sulla base di 100 milioni di euro, debiti compresi. Vialli, nella sua cordata, è affiancato da Jamie Dinan e Alex Knaster.