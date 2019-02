Nonostante il dribbling dialettico di Gianluca Vialli, uno che era abituato a scartare gli avversari anche sul terreno di gioco, alcune importanti novità sulla possibile cessione della Sampdoria sono filtrate ugualmente dopo l'incontro di Milano, che ha visto l'avvocato Antonio Romei consegnare all'ex bomber blucerchiato e a Mancini una maglia personalizzata confezionata su misura dal Doria.



La Nazionale e proprio Mancini attendono sempre una risposta da Vialli per l'offerta di capo delegazione, e gli avrebbero dato anche un ultimatum temporale: vorrebbero sapere qualcosa entro la prossima settimana. Sembra che Vialli abbia acconsentito alla richiesta, questo perchè domani sarebbe in programma un'altra importante riunione con la dirigenza della Sampdoria e York Capital, il fondo interessato ad acquistare il club. A rivelarlo è l'edizione genovese de La Repubblica. Il teatro dell'incontro dovrebbe essere sempre Londra, dove a cena si incontreranno i rappresentanti del fondo statunitense, l'avvocato Romei e Vialli. Qualcuno dice che potrebbe essere presente anche Massimo Ferrero. Il summit sarà cruciale, e servirà per fare definitivamente chiarezza. Il numero uno di Corte Lambruschini chiede molto, la volontà del fondo è quella di capire se effettivamente c'è l'intenzione di cedere o meno. Poi, per quanto riguarda il prezzo, la sensazione è che York Capital possa decidere di venire incontro alle richieste del patron doriano: l'hedge fund ha assets per oltre 20 miliardi di dollari, il suo fondatore ha un patrimonio personale di 2 miliardi, e non dovrebbe essere un problema trovare l'intesa sotto questo aspetto.



Uno dei problemi attualmente sarebbe legato alla fretta dei rappresentanti del fondo, che vogliono capire quanto sia reale l'interesse di Ferrero a vendere la Samp, per unire all'acquisizione dei blucerchiati anche importanti investimenti immobiliari sul territorio, con l'acquisto di vari complessi edilizi e di alcune aree genovesi.