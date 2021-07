Tutto fatto per Daniele Faggiano, ormai prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Il dirigente negli scorsi giorni ha risolto il suo contratto con il Genoa, qualcuno lo attendeva in ritiro già giovedì ma, rimanendo ancora alcuni dettagli burocratici da sciogliere, il suo approdo in blucerchiato è slittato di qualche giorno.



La giornata di Faggiano sarà domani, quando il ds verrà probabilmente annunciato dal club. In seno alla Samp, Faggiano andrà a ricoprire la carica di direttore affiancando così Carlo Osti e sarà operativo da subito sul mercato.