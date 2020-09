Logicamente, i tifosi della Sampdoria sono molto preoccupati dal mancato arrivo di Keita Baldé a Genova, dal momento che l'attaccante del Monaco da giorni viene considerato virtualmente un nuovo giocatore blucerchiato, pur essendo atteso invano nel capoluogo ligure. In realtà, la giornata giusta per vedere Keita a Genova dovrebbe essere quella di domani,



Da Corte Lambruschini, tramite Il Secolo XIX, hanno cercato di tranquillizzare i tifosi: "​"Ha accettato le nostre condizioni, così come il Monaco, e aspettiamo solo che arrivi" è la posizione della Samp. ​I motivi del 'ritardo' sarebbero esclusivamente extracalcistici. Keita starebbe sbrogliando alcune pratiche burocratiche legate ai suoi redditi nel principato di Monaco, e legate anche al cambio di fiscalità, dal momento che il giocatre si trasferirà in un regime diverso per lavoro.