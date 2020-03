Quella di domani sarà una giornata cruciale per la Sampdoria e per Massimo Ferrero. Alle 16, nello studio dell'avvocato Antonio Romei, è infatti in programma l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Sampdoria. Ordine del giorno: nomina cariche sociali del Doria, delibere inerenti e conseguenti. In pratica, si capirà da chi sarà composto il nuovo CdA, quanto durerà e quanti membri saranno inseriti.



Secondo Il Secolo XIX sarebbero quattro i possibili scenari. Si partirà da un aspetto 'comunicativo', ossia da un Massimo Ferrero impossibilitato questa volta a rifugiarsi nel 'Non è successo nulla', perchè è la prima volta nella storia della Sampdoria che si verifica una situazione simile. Il Viperetta potrebbe quindi propendere per una soluzione di netta rottura con il passato, evidenziando la distanza con Romei e nominando un CdA a sua immagine e somiglianza, con membri della famiglia tipo la figlia e il nipote.



Altra opzione, Ferrero potrebbe confermare il vecchio consiglio sino all'approvazione del bilancio 2019, da interpretare come assunzione di responsabilità dei vecchi consiglieri, che conoscono già numeri e dettagli. Resterebbero dubbi sulle cariche.



Ci sono poi altre due possibilità: Ferrero potrebbe chiedere agli attuali consiglieri di rimanere per più di un esercizio, e a quel punto spetterebbe a loro decidere come comportarsi, oppure potrebbe presentare un mix di volti vecchi e nuovi.