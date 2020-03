La Sampdoria si avvia alla fine della quarantena forzata a cui erano stati sottoposti tutti i calciatori e i membri dello staff venuti in contatto con Gabbiadini e gli altri calciatori contagiati. La positività era stata riscontrata l'11 marzo, ciò significa che domani i calciatori della Sampdoria potranno nuovamente tornare ad occuparsi delle attività basilari, come fare la spesa e più in generale uscire dall'isolamento.



In questi giorni, ad occuparsi delle necessità dei calciatori e delle loro famiglie era stata riunita un'apposita 'task force' dalla Sampdoria, che si è occupata di portare spesa, generi di prima necessità e quant'altro nelle case dei calciatori. Adesso Gabbiadini e gli altri verranno sottoposti ad un nuovo tampone e, se negativo, il provvedimento potrà cessare.



Nel frattempo, scrive Il Secolo XIX, alcuni giocatori potrebbero chiedere alla Samp di andare a trascorrere il periodo di isolamento a casa. Dovrebbero essere in particolare gli stranieri a domandare di poter rientrare nelle proprie abitazioni, anche perchè difficilmente la ripresa degli allenamenti potrà avvenire ad inizio aprile.