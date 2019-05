Parallelamente alla vicenda societaria , laporta avanti anche alcune operazioni di mercato in chiave futura. Quella di domani sarà in questo senso una giornata fondamentale per il futuro di Jan, centravanti classe 2000 di proprietà delLa richiesta degli argentini è didi euro, mentre l'offerta blucerchiata dovrebbe essere leggermente inferiore ai. Domani alle 12 argentine secondo gianlucadimarzio.com la dirigenza del Gimnasia si riunirà e deciderà se accettare l'offerta di Corte Lambruschini. E' probabile che il club chieda al Doria un piccolo sforzo in modo da chiudere intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, aggiungendo 500mila euro di bonus.Domani in ogni caso si arriverà ad una decisione definitiva. C'è comunqueper avere il sì del giocatore e chiudere così il primo colpo per l'attacco, dopo i contatti portati avanti sin da marzo.