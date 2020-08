Potrebbe essere anticipato l'incontro, inizialmente previsto per fine mese, tra la Sampdoria e il suo allenatore Claudio Ranieri. Il faccia a faccia potrebbe infatti tenersi già domani, mettendo al centro della discussione parecchi temi cruciali di casa blucerchiata. Argomenti fondamenetali, l'eventuale prolungamento del tecnico e il calciomercato.



Secondo Primocanale la situazione sarebbe abbastanza delineata: Ranieri ha un contratto per la prossima stagione ed è tranquillo, ma servono garanzie sul mercato. Ferrero invece proverà a convincerlo a prolungare il suo rapporto con la Sampdoria per un'altra stagione, anche se permane il nodo legato all'ingaggio del tecnico, attualmente considerato troppo alto dal Doria.