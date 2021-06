Giornate cruciali in casa Sampdoria per la questione allenatore, con tre nomi di fatto rimasti sul taccuino blucerchiato: Marco Giampaolo, Roberto D'Aversa e Beppe Iachini. Il nome caldo, in queste ore, è quello del mister ex Torino. Giampaolo pare in vantaggio, e domani avrà un incontro con Massimo Ferrero.



Secondo Il Secolo XIX i due si conoscono piuttosto bene, e dovranno esclusivamente ragionare sul programma. In caso di accordo sui piani e le mosse future, il Doria andrà a trattare con il Torino per l’incentivo all’esodo, viceversa Giampaolo resterà fermo un anno. D'Aversa e Iachini restano sullo sfondo, in attesa: l'ex mister della Fiorentina sembra in vantaggio rispetto al collega reduce dall'esperienza con il Parma. Pesano il gradimento ambientale e, soprattutto, l'ingaggio contenuto.