In attesa delle visite mediche di Valon Berisha, previste per questa mattina ma slittate probabilmente al fine settimana , lapiazza un altro importante colpo di mercato. A Genova arriverà anche il talentuoso Lovro, trequartista croato di 20 anni di proprietà della Dinamo Zagabria. L'accordo totale tra le società è stato raggiunto, e già nei prossimi giorni il futuro numero 10 blucerchiato potrebbe atterrare nel capoluogo ligure.Secondo alfredopedulla.com le visite mediche del calciatore classe 1998 sarebbero state programmate a stretto giro di posta, molto probabilmente già. Questione di poche ore quindi, poi la Samp potrà abbracciare il suo nuovo colpo di mercato. In attesa di Berisha, che potrebbe arrivare sabato.