L’addio alla Sampdoria di Riccardo Pecini ormai sembra solo questione di ore. Oggi infatti si interrompe il contratto del responsabile dello scouting con la società blucerchiata, e per Pecini si spalancano le porte di una nuova avventura.



Domani infatti il dirigente molto probabilmente verrà annunciato dalla sua nuova squadra, lo Spezia. La Samp, sempre al lavoro per Faggiano, a livello di scouting secondo Sampnews24.com potrebbe propendere per la soluzione interna.