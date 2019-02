Una riunione decisiva, da dentro o fuori.. E' questo il quadro che va a delinearsi alla vigilia dell'incontro che potrebbe segnare il futuro del club blucerchiato . Sarebbe infatti ampiamente confermato il summit di domani a Londra tra i rappresentanti del fondo York Capital Management e gli emissari doriani.Secondo Primocanale la cena si terrà in un noto ristorante italiano della capitale britannica, dove sarebbero stati prenotati. Per la Sampdoria partiranno alla volta dell'Inghilterra Ferrero, l'avvocato Romei e il vicepresidente. A rappresentare York Capital invece ci sarà anche Gianluca Vialli, che ieri ha glissato rispondendo alle domande relative al suo futuro.Si tratterà come detto di un faccia a faccia da dentro o fuori. Ci sarebbe ancora una distanza significativa tra(anche se recentemente il patron doriano avrebbe fatto sapere di poter scendere a 140). Nel frattempo, anche Vialli è chiamato ad una riflessione: deve decidere se accettare la proposta della Nazionale, oppure no. L'ex bomber per il momento dà la precedenza alla Sampdoria: solo in caso di esito negativo dell'incontro, dirà sì a Mancini e Gravina.